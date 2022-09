Reitingud: EKRE toetus jätkab tõusu

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös läbiviidava küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,1 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,3 protsenti ja Keskerakonda 15,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase kolme nädalaga langenud 2,4 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimased poolteist kuud liikunud tõusvas trendis ning võrreldes juuli lõpu seisuga on rahvuskonservatiivide toetus praegu 4,1 protsendipunkti võrra kõrgem. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 9,5 protsendiga, Isamaa 8,5 protsendiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,9 protsendiga. Esikolmikule järgnevate erakondade toetuses pole viimastel nädalatel suuri muutusi toimunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,5 protsenti ja opositsioonierakondi 38,4 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on Reformierakonna toetus on hakanud vähenema ning eriti selgelt paistab see välja siis, kui vaadata toetajate absoluutarve. «Alates augusti algusest on erakonna toetajaskond silmnähtavalt vähenenud. Samal ajal aset leidnud eelistuseta valijate arvu kasv on nende suhtelises toetuses seda langustrendi mõnevõrra pehmendanud,» rääkis Mölder.

Samal ajal on jõudsalt oma toetust kasvatanud EKRE, kelle nelja nädala keskmine reiting on praeguseks tõusnud 23,3 protsendini. «EKRE toetus on viimastel kuudel märkimisväärselt tõusnud kõrgema sissetulekuga valijate hulgas. Keskerakonna toetus aga jätkab kahanemist ning on praeguseks jõudnud 15 protsendini. Eestlastest valijate hulgas on erakonna toetus langenud 9,2 protsendini,» ütles Mölder.