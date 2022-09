Karilaid Seedrile: me hoiatasime teid Reformi sõnamurdlikkuse eest

«Isamaa ei pea kannatama! Praegune valitsusliit on ametis olnud 59 päeva ning mesinädalad on kiirelt asendunud halli argipäevaga. Just nimelt tuima ja halli, sest Eesti elu edasiviivaid ja meie inimeste toimetulekut selgelt parandavaid otsuseid ei ole vastu võetud,» kirjutas Karilaid.