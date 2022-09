PEREHÜVITIS ⟩ Seeder Riisalole: ei pea olema ilmtingimata minister. Elus on ka teisi valikuid

«Perehüvitiste eelnõu vaatab tervikut. Selle võtame kindlasti vastu sellisel kujul, nagu ta on kokku lepitud – koos sujuva üleminekuga. Sotsiaalministeeriumi probleemid ei ole tõsiseltvõetavad takistused. Siin on lahendused, kus ei ole vaja IT-süsteemidesse investeerida. Seda on võimalik isegi paberi ja pliiatsiga lahendada,» ütles Seeder.

«Mulle tundub, et siin on pigem takistuseks sotsiaalkaitseministri enda hoiak ja suhtumine, et ta ei toeta seda perehüvitiste eelnõu ideoloogiat tervikuna,» leidis Seeder ja lisas, et takistusi on kunstlikult otsitud.