EKRE jättis elektri universaalteenuse poolt hääletamata: «Me toetame seda, kuid see on ebapiisav»

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas selgitas Postimehele, et kuigi universaalteenusega viiakse elektrihind kodutarbijale allapoole, kui see praegu on, jääb see ikkagi suuremaks, kui elektrihind oli aasta või paar tagasi. «Sellega seadustatakse kuritegelik hinnatõus,» lausus Põlluaas.