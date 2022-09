Sotside jutt riigikaitsemaksust ajas poliitikutel kopsu üle maksa

Seda, et ta on mitme eelarve tegemise juurde olnud, kinnitas ka Tsahkna. «Ma olen olnud ka juures, kui meil oli viimane suurem majanduskriis,» lisas ta.

Tsahkna märkis, et toona oli kriisi jaoks olemas plaan, kuidas midagi tehti. «Mis reformid me ära teeme ja kuidas me võtame maha seda rasvakihti, mis riigile oli tekkinud. Ja me tegime seda. Kellelgi ei tulnud pähe hakata eelarvedefitsiidi katmiseks kehtestama uut maksu,» lausus Tsahkna.

Avaliku debati koht

«Raimond, ma soovitan ka sinul ükskord tõsiselt riigieelarvele otsa vaadata ja aru saada, et maksumaksjad ei ole lambad, kellelt riigi vajadustest lähtuvalt lihtsalt raha juurde võtta,» soovitas Tsahkna Kaljulaidile ja lisas, et kui ta väidab, et riik on kõik teinud, et maksud on kõige optimaalsemalt kasutatud ja mitte kuskilt enam midagi võtta ei ole, siis on see avaliku debati koht.

«Praegu aga on ettepanek, et kuna valitsus ei suuda tulusid ja kulusid Excelis kookku viia, tulude poolel on miinus, siis paneme aga maksu juurde,» kirjutas Tsahkna.