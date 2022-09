Kallas: Euroopa Kontrollikoja liikmeid on ka varem otsustatud poliitikute kokkuleppena

«Keit Pentus-Rosimannus nendes vestlustes ei osalenud. Tõsiasi, et Keit Pentus-Rosimannus on nõus minema Euroopa Kontrollikoja liikmeks, on olnud avalikult teada juba mõnda aega. Sellest on kirjutatud meedias, sellest on omavahel rääkinud poliitikud. Ka Keit ise on sel teemal viimastel kuudel korduvalt vastanud ajakirjanike ning kolleegide küsimustele,» kirjutas Kallas.

Kontrollikoja liikme nimetamine pandi valitsuse päevakorda peaministri soovil ning samuti palus ta riigikontrollilt hinnangut Pentus-Rosimannuse kandidatuurile. «Minu soovi kohaselt esitas rahandusministri asendaja Urmas Kruuse kontrollikoja kandidaadiks Keit Pentus-Rosimannuse. Juhis valmistada ette vajalik eelnõu valitsuse 8. septembri istungile edastati rahandusministeeriumile peaministri büroo poolt,» kirjeldas Kallas.

«Kõik personaliotsused, mis tuleb langetada valitsuse tasandil, on poliitilised kokkulepped,» selgitas Kallas. «Poliitikuid ja poliitilist tegevust ei saa taandada otsustest, mis on valitsuse pädevuses. Poliitikute vahelise kokkuleppena on otsustatud varasemad Euroopa Kontrollikoja liikmed, Euroopa Komisjoni volinikud, riigikogu esimees ja aseesimees, ministrid ning mitmeid teisi ametikohti. Seekord toimus kontrollikoja liikme määramise osas valitsuse istungil hääletus ja selle tulemus on protokollitud ning kõigile kättesaadav,» rõhutas peaminister.

«Kokkuvõtvalt – Keit Pentus-Rosimannus ei osalenud poliitilistes läbirääkimistes kontrollikoja kandidaadi üle, Keit ei pannud kontrollikoja teemat ega kandidaadi nime valitsuse päevakorda, Keit ei osalenud valitsuse istungil, kus seda teemat arutati,» ütles Kallas.

Pentus-Rosimannus rääkis riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ees, et mõistab, et valimiste lähenedes ei pruugi selline nimetamine meelepärane olla. «Sellised on meie reeglid. Tegu on poliitilise otsusega ja kandidaadi valik on erakondade esimeeste teha,» lausus Pentus-Rosimannus.