Evestus: kontrollikoja liige ei ole poliitiline ametkoht, mida kokkulepetega jagada

Evestus kirjutas, et mittepoliitilise ametikoha tunnusteks võib lugeda, et ametikoht nõuab eriteadmisi, sõltumatust päevapoliitikast ja et ametikohale määramiseks on seadusega kehtestatud protseduur. «Seega pole kontrollikoja liige poliitiline ametikoht, mida poliitiliste kokkulepetega jagada,» selgitas Evestus.