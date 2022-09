Pärnu volikogu arutab Korobeiniku umbusaldamist oktoobri keskel

«Hetkel on erakorraline volikogu planeeritud oktoobri keskpaigaks, aga kuna kuupäeva osas on erinevatel fraktsioonidel erinevad visioonid, siis kuupäeva määramisega läheb veel aega,» ütles Andrei Korobeinik BNSile. «Kohaliku omavalitsuste korralduse seaduse järgi on volikogu kokkukutsumise kohustus volikogu esimehel, ka toimumise aeg on temal valida,» lisas ta.