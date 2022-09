Ratas käis Narvas erakonnakaaslasi maha jahutamas

Keskerakond on välja hõiganud, et nende esinumber Ida-Virumaal on Kaido Höövelson. Ehkki nimekirja üksikasjalikum arutelu seisab ees, lausus Stolfat Postimehele, et temagi pooldab Höövelsoni esinumbri staatust, kuid kivisse ei ole midagi raiutud. «Arutame ja mõtleme veel. Situatsioonid muutuvad: kaks kuud tagasi oli Mihhail Stalnuhhin ka meie nimekirjas, aga praegu enam ei ole,» märkis Stolfat.