Vene kodanike valimisõiguse küsimus jõudis teise lugemiseni

Ehkki õiguskantsler on viidanud seaduseelnõu võimalikele vastuoludele ning põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusele, on Isamaa, Reformierakond ja EKRE leidnud selles eelnõus ühise keele.

Reformierakonna nimel sõna võtnud Toomas Kivimägi rääkis istungil, et valimisõiguse äravõtmine Vene Föderatsiooni kodanikelt on möödapääsmatu ning lisas, et kolmandate riikide kodanikel pole valimisõigust ka näiteks Saksamaal ja Lätis. Küll aga nentis Kivimägi, et pärast eelnõu esimese lugemise lõpetamist tuleb seda muuta nii, et see poleks vastuolus põhiseadusega.