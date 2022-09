Kallas: oleme eelarvega lõpusirgel

Eelarve fookuses on peaministri sõnul julgeolek ja inimeste toimetulek.

«Oleme kokku leppinud seda, et kaitsekulud saavad alates 2023. aastast püsivalt olema üle miljardi euro aastas, keskmaaõhutõrje tuleb ja kohe pärast eelarve kinnitamist tuleb minna ka hankesse,» rääkis Kallas. Samuti on tema selgitusel oluline küberturvalisus, millesse investeeritakse tuleval aastal täiendavalt üle 30 miljoni euro.

Kolmas oluline teema on haridus: «Hea, konkurentsivõimeline haridus kõikidele lastele on samuti julgeoleku küsimus. Selleks me rahastame ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekut, lisaks suureneb ka kõrghariduse rahastamine 15 protsenti aastas,» kirjeldas Kallas. Samuti tõuseb õpetajate palk, 23 protsenti, keskmiselt üle 2000 euroni.