Riigisekretär: valitsus toetas Pentus-Rosimannuse minekut kontrollikotta häältega 9:5

Mart Helme (EKRE) märkis, et Euroopa Kontrollikojas peaks töötama inimene, kes on kuulunud/töötanud auditeerimisasutusse. «Rosimannus ei ole kuulunud seesugustesse auditeerimisasutustesse, seetõttu ei ole ta ka pädev,» toonitas Helme.

Tema sõnul ei ole kontrollikoja valimisprotsess reguleeritud ning ainus nõue on, et kandidaadile annab hinnangu riigikontrolör. Kahe viimase valimise puhul on olnud tava, et see on poliitiline kokkulepe ehk poliitiline ametikoht.