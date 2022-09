Erakondade reitingud: EKRE toetus on rekordtasemel

Tema sõnul tundub, et oma toetust on hakanud suurendama ja positsioone kindlustama ka Keskerakond. «Nende iganädalased toetusreitingud on viimased kolm nädalat kasvanud ning see on hakanud kasvatama ka nende nelja nädala keskmist toetust. Siiski pole Keskerakond absoluutarvudes toetajaid juurde võitnud ning praegune toetuse kasv on tulnud ennekõike sellest, et eelistuseta valijate osakaal on suurenenud olukorras, kus Keskerakonna toetus absoluutarvudes on püsinud paigal,» ütles Mölder.