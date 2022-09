Uuring: Eesti inimestel on erakordselt palju autosid

Uuringus selgitati välja, et ainult 11 protsendil Eesti peredest ei ole isiklikku sõidukit. 47 protsendil peredest on olemas üks auto ja 42 protsendil koguni kaks autot. Eesti inimeste autopark on vägagi uus: 15 protsenti autodest on kuni kolme aasta vanused, 25 protsenti on neli kuni kuus aastat vanad, 19 protsenti on seitsme kuni üheksa aasta vanused ja 40 protsenti autodest on kümne aasta vanused või vanemad.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul on uuemad sõidukid turvalisuse mõttes head. Samas võib mugavus tekitada ohu, et juhid ei ole piisavalt tähelepanelikud.

«Kõikvõimalikud juhiabisüsteemid aitavad sõidukit paremini teel hoida ja teatud õnnetusi vältida. Küll aga tuleb olla ettevaatlik ja jälgida pidevalt teed ka siis, kui sisse on lülitatud näiteks adaptiivne kiirusehoidja ja reavahetuse abisüsteemid. Uuenduslikud süsteemid muudavad küll autosõidu mugavamaks, aga see ei tähenda, et juht võiks sõidu ajal näiteks telefoni sirvida – tähelepanu kaotanud autojuht on liikluses märksa ohtlikum kui juht vanema sõiduki roolis,» selgitas Kruus.

Kõige rohkem vajatakse isiklikke sõidukeid maapiirkondades. Koguni 97 protsenti sealsetel perekondadel on olemas auto, 61 protsenti lausa kaks autot. Väiksemate linnade peredest omab autot 91 protsenti, kaks autot on ligi pooltel peredel. Suuremate linnade ja pealinna elanikest on autoomanikke 87 ja 84 protsenti, kahe auto vajadus väheneb aga vastavalt 38 ja 26 protsendile.