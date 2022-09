Tallinna linnavalitsusest on viimase paari aasta jooksul lahkunud ridamisi kauaaegseid mõjukaid ametnikke. On see suurpuhastus või jõuline põlvkonnavahetus? Ja miks mõned tuntud näod maanduvad lõpuks ikka Tallinnale kuuluvates ettevõtetes? Kas mittekodanikelt kohalikelt valimistel hääle võtmine tähendaks, et hõreneb Tallinna praeguse linnapea fännibaas? Pealinna meer Mihhail Kõlvart on valmis vastama ja aru andma.

Kas see, et mõned erakonnad ja ministrid on hakanud aina valjemalt rääkima Vene kodanikest elanikelt valimisõiguse äravõtmisest, on rünnak teie ja n-ö venekeelsetes omavalitsustes valimisvõite noppinud Keskerakonna vastu?