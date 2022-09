Eestist saadeti välja narvalasest mõjuagent

«Kaitsepolitseiamet on korduvalt avalikult selgitanud, et Eesti Vabariigis kehtivate demokraatliku õigusriigi põhimõtete ärakasutamine Venemaa Föderatsiooni lõhestuspoliitika toetuseks on selge julgeolekuoht,» märkis kapo, lisades, et nad on korduvalt kutsunud Eesti elanikke mõjutustegevuses kaasalöömisest loobuma.