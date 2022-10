Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder ütles, et EKRE toetus on paari kuuga kasvanud enam kui seitse protsenti. «Sellises toetuse kasvu kiiruses iseenesest midagi enneolematut ei ole. Umbes sama kiiresti kasvas Keskerakonna toetus koroonaepideemia alguses ja Reformierakonna toetus Kaja Kallase esimese valitsuse moodustamisel või Venemaa-Ukraina sõja esimestel kuudel,» meenutas Mölder ja lisas, et murrangulistel hetkedel võib toimuda otsustav ümberjoondumine.