VIDEO ⟩ Kaja Kallas: olen ajanud seda, et Elektrilevi Eesti Energiast eraldada

NATO ja Euroopa Liidu saladustele ligipääsuloa kohta lausus Kallas, et kõik valitsuse ministrid on esitanud taotluse nende saamiseks. «Tõesti, 15. augustiks olid kõik ministrid selle ära teinud. Arvatavasti nad need load saavad, see kõik võtab lihtsalt aega,» rääkis Kallas.

Iraani protestide kohta ütles Kallas, et Eesti valitsus toetab seda, et Iraan järgiks inimõigusi ja et naistel oleksid seal samuti kõik õigused. «Kui ma kahte asja vaatan kõrvuti: Iraani naised, kes astuvad vastu ülekohtule, riskides sellega, et satuvad vangi vs Vene mehed, kes ei astu vastu, vaid üritavad oma nahka päästa...» nentis Kallas.

«Türgi on oluline NATO liitlane. Kui te mõtlete seda, et Türki on põgenenud Venemaa mehed, kes ei taha mobilisatsiooni alla minna, siis ega need mehed ei saa kohe hääle- ega ka sõnaõigust. Ma ei näe otsest seost, et see hakkaks kuidagi NATO tegevust mõjutama,» rääkis Kallas.

Selle kohta, milline on Eesti eesmärk, ütles Kallas, et valitsus ei tohi pikka eesmärki silmist kaotada. «Kuna meil ei ole palju maad ja inimesi, siis meie ainus resurss on ajud. Tark Eesti on see eesmärk,» lausus Kallas.