Kuigi häältemagnetiks olek on uute liitujate puhul suur boonus, ei vali Keskerakond uusi sihtmärke selle kriteeriumi põhjal, kinnitas erakonna peasekretär Andre Hanimägi. «Näiteks Neeme Väli, kel on väga tugev julgeolekutaust ja kes on töötanud NATO peakontoris – kas ta on nüüd üle Eesti kodune nimi? Võibolla mitte. Aga tema potentsiaal ja vajadus riigikogus just praegustel aegadel on elementaarne.»