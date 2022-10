Saaga jätkub. Kuidas teatati Isamaa juhile kontrollikoja kandidaat

«Keit Pentus-Rosimannus oli de facto kandidaat. Ta seda ka ütles, et ta on Reformierakonna kandidaat,» rääkis välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Priit Sibul (Isamaa) uuris Reinsalult, milline oli tema ja Pentus-Rosimannuse (RE) telefonikõne. «See oli eelarve tegemise kuu,» venitas välisminister. «Tema helistas mulle. Ta viitas sellele, et ta on Reformierakonna poolt kandidaat ja otsustamine peaks aset leidma. Mulle tuli see üllatusena,» ohkas Reinsalu, kes oli Pentus-Rosimannusele vastanud, et seda teemat arutavad omavahel erakondade esimehed.