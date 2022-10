Hanno Pevkur: ei ole vastutustundlik osta relvasüsteeme, millele me hiljem ei suuda piisavalt laskemoona tagada

«Venemaa sõda Ukrainas on tõsiseim väljakutse Euroopa julgeolukorrale alates teisest maailmasõjast. Ukrainlased on mõõtmatus vapruses näidanud, et agressorile mitte ainult ei tule, vaid ka saab vastu astuda. Nad on vabaduse eest ränka hinda maksnud. Ent ka Eesti ajalugu rõhutab lihtsat tõdemust – vabadusel ja demokraatial ei ole hinda, see on hindamatu. Ja selle kaotamine on korvamatu,» rääkis Pevkur.