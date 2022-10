GALERII ⟩ Isamaa eestseisus tegi kolm ettepanekut energiakriisi lahendamiseks

Isamaa eestsesisuse hinnangul ei piisa energiakriisi mõjude leevendamiseks senistest lahendustest. «Universaalteenus on börsihinnast oluliselt odavam, kuid Eesti põlevkivijaamade tootmishind on CO2 kvoodi kõrge hinna tõttu liiga kallis. Mõistliku elektrihinna tagamiseks tuleks seada Euroopa Liidu tasandil süsinikumaksule 30-eurone hinnalagi,» leiab eestseisus.

Oluline on tagada Eesti energiajulgeolek ning gaasi varustuskindlus. «Erasektor on loonud rekordkiirusega Eestisse LNG võimekuse ning on oluline, et riik täidaks oma lubaduse ning astuks samme selleks, et LNG-laev oleks Eestis,» rõhutas eestseisus.