Eesti 200 valis endale uue esimehe

«Täna vajame uut käiku, et Eesti 200 saavutaks valimistulemuse, milleks meil on potentsiaal ja milleks oleme suutelised. Selleks peame tegema kõik ühise jõupingutuse, et läheksime valimistele tugevaima meeskonna ning parima plaaniga ning et inimestel oleks üheselt selge, mille eest me seisame,» lausus Hussar üldkogul peetud kõnes. Hussari sõnade kohaselt seisab Eesti 200 liberaalse demokraatia; õpetajate ja õppijate; Eesti julgeoleku; nutikate ja tarkade lahenduste; rohepöörde ning ettevõtjate ja majanduse eest.