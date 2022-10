Lauri Hussari üllatusvõiduga hakkab Eesti 200 rõhuma rohkem vastandumisele

Lauri Hussar lubas, et Eesti 200 teeb tugeva valimistulemuse.

Eesti 200 valis laupäeval napi häälteenamusega ­erakonna juhiks Lauri Hussari – ta sai erakonna liikmetelt 101 häält ja senine esimees Kristina Kallas 94 häält. Kolmas kandidaat Hendrik Terras teatas üllatuslikult, et võtab oma kandidatuuri tagasi, ja soovitas oma toetajatel hääletada hoopis Hussari poolt, ilmselt just see otsustaski valimiste tulemuse.