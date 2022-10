Kohtla-Järve volikogu istungil esitati kuus umbusaldusavaldust

Kuriteokahtlustuse saanud 11 inimesele lisandus veel kuus, kellest viis on volikogu liikmed. Nüüd on kahtluse all juba üheksa volikogu liiget 25st.

Volikogu liikmetest on uued kahtlusalused revisjonikomisjoni esimees Janek Pahka, haridus- ja kultuurikomisjoni liige Anna Rentik, majanduskomisjoni liige Vladimir Evve ning sotsiaalkomisjoni liikmed Svetlana Kollo ja Zaur Abbassov, kirjutas ERR. Üks lisandunud kahtlusalune on linnavalitsuse töötaja.

Kahtlustuse kohaselt on Ossipenko mõjutanud Kohtla-Järve ametnikke ja linnavolikogu liikmeid, et nad teeksid temale kasulikke otsuseid. Uurimise all on kümmekond episoodi.