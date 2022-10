Riigikogu kuulutas Venemaa režiimi terroristlikuks

EKRE saadik Kert Kingo ei saa aru, miks ei sulge Eesti oma idapiiri. Mihkelsoni sõnul pole Eestil aga mingit õigust abipalvetest keelduda: «Kui me soovime Ukrainat toetada, siis selles sõjas, kus inimesed põgenevad terrori ja kirjeldamatu vägivalla ees; kus nende naisi on vägistatud. Meil ei ole mingit moraalset õigust öelda abivajajatele ei. Eesti piirilt on tagasi aga saadetud kümneid formaalselt Ukraina passi omavaid inimesi, kuid tegelikult on kümneid aastaid elanud Venemaa territooriumil - neid saadetakse tagasi,» lausus Mihkelson. Ta tõi veel välja kohtumise Setomaa esindajatega, kellel on mure, et nende võimalus minna üle piiri haudadele ning kohtuda tuttavate sugulastega.

«Kas me tahame neilt ka selle võimaluse ära võtta? Ma arvan, et ka selliseid dekleratisoone tehes peame mõtlema, et see võib väga paljusid mõjutada,» rääkis Mihkelson Kingole.

Mart Helme sai pahaseks ja hakkas Mihkelsonile vahele hüüdma. «Saadik võtab sõna, kui talle selle juhataja annab,» lausus Seeder. Mihkelson palus Helmel meenutada 1995. aastat. «See oli teine asi, siis oli vaja meil NATOsse saada,» karjus Helme Mihkelsonile.

Kalle Grünthal on jällegi arvamusel, et kõik, kes EKRE ettepanekuid ei toeta, toetavad Venemaad. Mihkelson toonitas korduvalt, et ta esindab 85 allkirjaga avaldust, kus on ka EKRE toetus.