Keit Pentus-Rosimannus astub ministrikohalt tagasi ja lahkub poliitikast

Peaminister Kaja Kallas (RE) annab Pentus-Rosimannuse tagasiastumispalve president Alar Karisele üle kolmapäeva hommikul. «Olen teadnud üle kuu aja, et see hetk tuleb, kuid see ei tee seda vähem magusnukraks. Mul on hea meel Keidu pärast, keda ootavad uued väga huvitavad väljakutsed. Ja olen nukker, sest valitsus jääb ilma fantastilisest rahandusministrist ja meeskonnaliikmest,» kirjutas Kallas, lisades, et Pentus-Rosimannus on keerulistel aegadel tõestanud silmatorkava töövõime ja vastutustundega nii riigirahanduse poliitilise juhi kui eksperdina.