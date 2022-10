Pentus-Rosimannus: Mart Helme, EKRE endise esimehena teeb puhast poliitikat

Virnades on enamasti need asjad, mis jäävad järgmisele ministritele sisseelamise materjalideks. «Need virnad kerkivad veel,» lausus Pentus-Rosimannus. «Kuna ajad on keerulised – tõsi, järgmise aasta eelarvega on suur osa tööst lõppenud, – siis seda materjali, millest ennast läbi närida, seda ikka jagub,» kirjeldas Pentus-Rosimannus.

Avalduse kirjutas Pentus-Rosimannus täna hommikul. Ent põhimõtteline otsus, kuivõrd valitsus teda Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks nimetas, siis juba sellega kaasnes teadmine, et tuleb lahkuda Eesti poliitikast. «Seda, et see otsus tuleb teha, see on teada juba mõnda aega. Minu liitumine valitsusega Kaja Kallase kutsel ja palvel oli seotud konkreetse ülesandega: panna kokku 2023. aasta riigieelarve ja panna kokku järgmise nelja aasta eelarve kava. See ülesanne sai tehtud. Pärast seda, kui parlament eile eelarvele oma toetust avaldas, siis oli igati loogiline see samm ära teha,» rääkis Pentus-Rosimannus Kuku raadiole.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme (EKRE) esitas täna prokuratuurile kuriteokaebuse seoses Keit Pentus-Rosimannuse esitamisega Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks. «Mart Helme, EKRE endise esimehena teeb puhast poliitikat. Kahjuks on see EKRE stiil selliste vahenditega sisepoliitikat ajada,» ohkas Pentus-Rosimannus. Ta selgitas, et see on nimelt juba mitmes kaebus, mida EKRE tema kohta proovib esitada, ei ole ta ka ainus ning Pentus-Rosimannuse arvates jätkub see ka tulevikus.