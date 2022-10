Otsuse rahandusministri ametist taanduda tegi Pentus-Rosimannus pärast seda, kui järgmise aasta riigieelarve sai riigikogus esitletud. Lähinädalatel ootavad teda ees kuulamised Euroopa Parlamendis, et ta saaks kontrollikoja ametisse nimetatud. «Minu töö selles valitsuses on tehtud ja ma astun rahandusministri ametist tagasi, et anda teed järgmistel valimistel kandideerijatele ning keskenduda ise Euroopa Kontrollikoja liikme tööga seotud ettevalmistusele,» kommenteeris Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.