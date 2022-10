Postimees on tegelikult juba varem mitu korda kirjutanud, et järgmiste valimiste suur vastasseis tuleb Reformierakonna ja EKRE vahel. Selle nädalavahetusega öeldi see lõpuks lihtsalt ametlikult välja. Värvitoonides keegi kokku ei hoia. Kõik on mustvalge.