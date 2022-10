SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kelle nägu on valitsus?

Iga valitsus on eelkõige peaministri nägu, aga kui Kallasele peaks selle koalitsiooni juures miski meeldima, siis see, et ta ei pea enam tegema välis- ja kaitseministri tööd. Koalitsioonis Keskerakonnaga domineeris Reformierakond ja peaminister personaalselt. Uues koalitsioonis on partnerid aktiivsemad. Isamaa ja sotside ministrid on järele tõmmanud, olnud märksa aktiivsemad ja märksa enam pildis. Valitsus ei ole enam nii ühemõtteliselt Reformierakonna poole kaldu, vaid rohkem tasakaalus.