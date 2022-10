Marko Kaljuveer kandideerib riigikogu valimistel Isamaa nimekirjas

«Marko Kaljuveer on isamaaliste vaadetega arvamusliider ja silmapaistev avaliku elu tegelane, kes väärtustab eesti keelt ja kultuuri. Tema teadmistel ja pikaajalisel kogemusel meediamaastikul on suur väärtus ning usun et tema siirdumine poliitikasse loob uut kvaliteeti,» rääkis Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Marko Kaljuveer on tuntud spordiajakirjanik ja arvamusliider. Tal on Tartu ülikooli magistrikraad ajakirjanduses ja ta on end täiendanud Norra Ajakirjanike Instituudis. Kaljuveer on töötanud ERR-is toimetaja, peaprodutsendi ja sporditoimetuse juhatajana ning Postimees Grupi peaprodutsendina. Kaljuveer on nii ERR-is kui ka Kanal 2-s juhtinud suuri teleprojekte ja vahendanud olümpiamänge 12 korda – viimati Pekingis peetud taliolümpiamängud sel aastal.