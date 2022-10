Solman tahab kohanimede muutmisel minna KOV-idest mööda

Praegu ei määratle seadus edasisi toiminguid, kui kohalik omavalitsus ei ole ise ära muutnud Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime, mille kohta on riik teinud vastava ettepaneku.

«Ukraina sõjakoledused aitavad meil vahepeal ununenud okupatsioonisümbolid panna uuesti õigesse konteksti,» ütles Solman. «Eesti riik väärib seda, et meie ühist ruumi sisustaksid Eesti riiklusest lugupidavad sümbolid ja tänavanimed. Punamõrtsukate, kelle nime auks on mitmed tänavanimed Eesti omavalitsustes määratud, mälestamine ja jäädvustamine on enamikule eestlastest valus haav ja piinlik häbiasi.»