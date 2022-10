Isamaa peab Pentus-Rosimannuse kohta esitatud kuriteokaebust õigustatuks

Helme esitatud kuriteokaebuse kohaselt on põhjust kahtlustada, et Pentus-Rosimannus korraldas ja suunas kontrollikoja liikme nimetamise protsessi ettevalmistamist rahandusministeeriumis ning selle valitsusse viimist ajal, mil tal oli endal isiklik majanduslik huvi selle ametikohaga seoses. Kuriteokaebusest andis teada EKRE oma pressiteates.

Tänasel komisjoni istungil ütles komisjoni liige, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, et seaduse järgi on erikomisjonil õigus kutsuda välja isikuid ja küsida välja andmeid, ning selle tulemusena on õigus pöörduda ka uurimisasutuste poole. Ent Odinetsi sõnul ei ole õige, kui komisjoni esimees kasutab seda õigust ning ainuisikuliselt saadab pöördumise ilma komisjoni heakskiiduta õiguskaitseorganitele.