TTÜ dekaan Enn Listra liitus valimiste eel Reformierakonnaga

Pea 20 aastat professorina töötanud Listra sõnab, et haridus on heaolu suurim tagatis. «Meie lapsed ja lapselapsed peavad saama hea hariduse sõltumata koolist, kus nad õpivad. Peame ka kiirelt edasi liikuma eestikeelsele haridusele üleminekuga ja tagama kõrghariduse jätkuva arengu.»

Listra sõnul on talle oluliseks väärtuseks vaba ja avatud ühiskond. «Vabadus on hindamatu vara, mis pole iseenesestmõistetav. Paraku näeme seda ka Ukrainas, kus just nende samade väärtuste eest võideldakse iga päev. Peame tegema kõik, et ukrainlased saavutaksid võidu, sest vaid sel moel saame olla kindlad ka meie julgeolekus.»