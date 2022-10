Laanet: PPA uuel juhil peab olema suur võime teha igal tasandil koostööd

«Terevisioonis» küsis saatejuht Liisu Lass Laanetilt, millise käekirjaga juhti vajab PPA.

«Kui me vaatame, milline on julgeolekuolukord Euroopas ja maailmas, siis uus juht peab olema väga suurte võimetega teha rahvusvahelist koostööd,» ütles Laanet. «Teiseks peab ta olema avara ja avatud silmavaatega. Kolmandaks peab ta olema suuteline tegema siseriiklikult koostööd kõigi jõuametkondadega, sest julgeolek on tervik.»

Neljandaks ütles Laanet, et uus PPA juht peab tagama jätkusuutliku arengu personalis. «Noored eeldavad hoopis teisi töösuhteid, ehk kellast kellani töö ei ole enam populaarne,» selgitas Laanet.

PPA peadirektori kandidaatide nimekirjas on PPA praegune peadirektori asetäitja arenduse alal Krista Aas ja PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) käis möödunud nädalal välja kandidaadina siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaare, keda ta sel nädalal ka kandidaadina valitsusele esitleb.

«Mina ei ole selles rollis, kes peab otsust tegema, kuid ma usun, et kõik kolm kandidaati on suhteliselt võrdsed, kes võiksid seda rolli kanda. See sõltub siseministri ja valitsuse otsusest,» kommenteeris Laanet.

Praegune PPA peadirektor Elmar Vaher on olnud ametis 10 aastat ning ameti suhted siseministeeriumiga on olnud erinevate valitsuste ajal erinevad. Milline peab olema PPA juhi suhe siseministeeriumiga? Laaneti hinnangul on kõige parem variant see, kui siseministeerium astub PPAga ühte sammu.