Ilmar Raag: Eesti on üks tellis Valgevene opositsiooni toetavas seinas

Kui Ameerika Ühendriikides on kongresmenid hakanud Venemaa Ukrainas peetava sõja suhtes võbelema, siis Eesti peab igal juhul hoidma oma joont, toonitab Alatalu. «Keegi ei tea, mis saab edasi, kuid mida oleme alustanud, seda tuleb igal juhul jätkata,» sõnas ta. Svjatlana Tsihhanovskaja külaskäik ja esinemine on osa sellest teest.

Ajaloolane ja politoloog Toomas Alatalu. Foto: Jaan Vanaaaseme

Sama kinnitab ka julgeolekuekspert Ilmar Raag, kelle sõnul on Valgevene opositsiooni tegevus väikeste sammudega astumine. «Eesti pole siin muud kui üks tellis selles toetusseinas.» Raagi sõnul kuuluvadki sellised käigud meetodi juurde ning need on ülitähtsad.

Raag manitses, et suures Ukraina toetamise tuhinas ei tohi me unustada ka Valgevenet ja Venemaa dissidente. «Isegi kui nad ei ole nii efektiivsed, kui sooviksime,» lisas ta.

Valgevene opositsiooniliidri külaskäigust mingit suurt muutust või ootamatuid sündmusi välja lugema ei peaks, leiab Raag. «Pigem arvan, et väliselt näeb see välja nagu meie igapäevane tere ütlemine – kui me seda ei ütleks, oleks pahasti, kuid kui ütleme, tundub see igapäevane ja elementaarne,» selgitas Raag.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa. Foto: Mihkel Maripuu

Pärast Svjatlana Tsihhanovskaja riigikogu ees esinemist ütles väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa (KE), et talle meeldis, kuidas külaline rõhutas eestlaste ja valgevenlaste sõprust. Tsihhanovskaja oli toonitanud seda, et meil on isegi need sõnad sarnased: sõber ja sjaber.