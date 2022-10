Riigieelarve kontrolli erikomisjon käsitleb haiguslehtede hüvitamist

Erikomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) sõnas, et kui mullu ja tänavu on haigushüvitist makstud alates haiguslehe teisest päevast, siis uuel aastal pole valitsusel kavas sellise korraga jätkata. «Haiguslehtede varasema hüvitamise eesmärk oli, et inimesed ei läheks haigena tööle. Kui kehtivast korrast loobuda, läheb väga tõenäoliselt taas rohkem haigeid tööle, et sissetulekute vähenemisest hoiduda. Haigena tööle minek pole aga hea ei inimesele endile ega ka tema kolleegidele,» toonitas esimees.«Tahame saada selgust, miks on praeguse korraga jätkamisest loobutud, millist võitu loodetakse otsusest riigieelarvele ja kas seda võimalikku säästu peetakse kaalukamaks kui otsusega kaasnevat ohtu rahvatervisele.»