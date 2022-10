ERAKONDADE REITINGUD ⟩ Reformierakond kasvatas toetust, Keskerakond jätkuvalt languses

Juba kolmandat nädalat järjest on kergelt langenud eelistuseta valijate osakaal (oktoobri alguses oli see hinnanguliselt 45,5%), mis on aidanud Reformierakonnal kasvatada suhtelist toetust, samas kui EKRE suhtelise toetuse kasv on pidurdunud.

Toetust on saanud juurde ka Isamaa. Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 toetus on püsinud stabiilne.

Keskerakonna toetus on aga langustrendis, kuigi viimased tulemused näitavad, et nende madalseis on leevenemas.

Tulevaste riigikogu valimiste eel on poliitmaastikul uued toetuse jaotused, mida varem pole olnud. Eestimaa valijaskond ei ole ühtlane: Tallinn, Tartu ning Harjumaa on peamiselt Reformierakonna päralt. Ida-Virumaal on tugev Keskerakond. Mujal Eestis on enamasti EKRE ja Reformierakond tihedas konkurentsis. Näiteks Pärnumaal, Võru-, Valga- ja Põlvamaal juba edestab EKRE Reformi.

Kui riigikogu valimised peaksid toimuma täna, siis saaks Reformierakond riigikogus 37 kohta, EKRE 30, Keskerakond 13, Eesti 200 kaheksa, Isamaa seitse ning Sotsiaaldemokraadid kuus kohta.

Võrreldes eelmise nädalaga on kaalukauss liikunud veidi Reformierakonna juhitud sotsiaal-liberaalse valitsuse kasuks. Reform-E200-SDE valitsusel oleks sellises riigikogus 51 kohta.