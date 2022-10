Marko Mihkelson – põhivoolu põhivool

Vene fookusega sellepärast, et Venemaast ei saa Eesti välispoliitikas üle ega ümber. Mihkelsonil on ka vastav taust. 1990ndatel, juba enne poliitikasse tulemist oli ta Postimehe korrespondent Moskvas, hiljem Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor. Mihkelson on ise öelnud, et eks teda kutsutigi poliitikasse (Res Publica) seetõttu, et ta oli Venemaast kirjutava ajakirjanikuna tuntust kogunud.