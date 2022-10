Vaidlus jätkub: Läänemets ja Reinsalu ei leia lõunapiiri kontrolli alla võtmises ühist keelt

Reinsalu rõhutas, et tema ettepanekud on terviklikud. Ta tõi välja, et politseiametnike hinnangul oleme kümnete tuhandete inimeste ulatuses kaotanud tegelikult ülevaate, kes meie riigis täna on. Tema sõnul on peale Ukraina põgenike eraldi grupiks vene kodanikud, kes on siia tulnud sõja eskalatsiooni järel. Minister kinnitas, et tema ettepaneku sisu ei ole tõkestada siia saabuvaid sõjapõgenikke Ukrainast, vaid saada ülevaade siia tulijatest ning teha võimalikuks nende taustakontroll.