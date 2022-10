Volikogu juht: Gorlatš oleks pidanud liikmelisuse volikogus peatama

«Sellise kahtlustuse ja nüüd juba kohtuotsuse saanud poliitik ei saa oma tegevust jätkata. See ei ole mitte hea tava, vaid poliitikute eetika. Poliitik on eeskujuks teistele. Ta oleks pidanud pärast kohtuotsust kohe oma volitused volikogu liikmena peatama ja edasi kaitsma oma õigusi eraisikuna, mitte enam volikogu liikmena,» ütles Žavoronkov BNS-ile. Tema sõnul ei ilmunud Gorlatš neljapäeval pärast kohtuotsuse teada saamist Narva linnavolikogu istungile.

Žavoronkovi hinnangul oleks Gorlatš pidanud tegevuse volikogus peatama juba kahtlustuse saamise ajal. «Hiljem, kui ta oleks näiteks õigeks mõistetud, oleks saanud ta liikmelisuse taastada,» lisas Žavoronkov. «Kui nii terav küsimus on õhus, siis kuidas on võimalik samal ajal osaleda linna juhtimises. Kõigil on õigus nõuda poliitikas puhtust. Poliitikute tegevust jälgitakse teistest rohkem,» toonitas ta.