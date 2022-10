Mart Helme jättis korruptsioonivastase komisjoni istungi teadmata asjaoludel ära

Keit Pentus-Rosimannuse esitamine Euroopa Kontrollkoja liikmeks on tekitanud riigikogu korruptsioonivastases komisjonis teravaid aruteolusid. Komisjoni esimees Mart Helme on väitnud, et endise rahandusministri esitamine ei olnud seaduspärane ning lisaks on Pentus-Rosimannusel ka tõsised maineprobleemid, mis teeb ta sobimatuks kõrgele ametikohale.