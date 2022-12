100 nägu ⟩ Hando Sutter: hiigelinflatsiooni nägu

2023. aasta märtsi lõpus saab tema aeg juhina otsa. Sutter juhtis riigi energiafirmat väärikalt kaheksa aastat. Septembris selgus, et tema lepingut enam ei pikendata ning tema asemele otsitakse uut juhti. Kuluaarides sahistatakse, et saatuslikuks sai tema kehv läbisaamine peaminister Kaja Kallasega. Kallas on seda eitanud, kuid märkide põhjal võib siiski väita, et peaminister ootas riigifirma juhilt suuremat vastutulekut valitsuse soovidele.