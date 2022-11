Sven Sester vaatleb Ameerika Ühendriikide vahevalimisi

«Rahvusvaheliste vaatlejate eesmärk on aidata parandada valimiste läbipaistvust ja suurendada Ameerika Ühendriikide valimissüsteemi usaldusväärsust,» lausus Sester. «Parlamente esindavate saadikute soov on näha, et valimised toimuksid ausalt ja kõiki kandidaate koheldaks võrdselt. Jälgime, et valimised vastaksid demokraatlikele põhimõtetele, milles USA ja OSCE riigid on kokku leppinud. Erilist tähelepanu pöörame kampaaniakeskkonnale, valimiste korraldusele, uutele valimistehnoloogiatele, valimispäeva protseduuridele ja meediakajastusele.»