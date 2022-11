Armeenlaste Euroopasse kuulumise püüdlused lämmatas Karabahhi sõda

Lusine Kharatyan on Armeenia kirjanik, kultuuriantropoloog ja sealse Naiskirjanike Komitee president, kelle novellikogu valiti Euroopa Liidu 2021. aasta kirjandusauhinna eelnimekirja. Lusine on tegelenud Armeenia kodanikuühiskonna arengu, haridussektori reformide ja pagulaste integratsiooni küsimustega. Ta on PEN Armeenia naiskirjanike komitee esimees.