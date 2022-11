Erakondade reitingud: Isamaa kasvatab vahet sotsidega

«Keskerakonna puhul on märgata, et nende toetus on viimastel nädalatel mõnevõrra kosunud ning seda ennekõike eestlastest valijate seas. Kuid vara on veel öelda, kas erakonnal on õnnestunud oma pikaajaline langustrend selles valijagrupis ümber pöörata,» märkis Mölder.

Eesti 200 puhul on Mölderi sõnul praeguseks näha, et nende toetus on olnud alates septembri keskpaigast kerges languses. «Samuti näeme, et Isamaa on võrreldes sotsiaaldemokraatidega oma positsioone parandanud ning viimasel ajal on nende kahe toetused pigem liikunud vastassuunas – sotside oma kerges languses, Isamaa oma kerges tõusus,» ütles Mölder.

Kui riigikogu valimised peaksid toimuma praegu, siis saaks Reformierakond sellises riigikogus 37 kohta, EKRE 30 kohta, Keskerakond 14 kohta, Eesti 200 kaheksa kohta, Isamaa seitse kohta ning sotsiaaldemokraadid viis kohta.