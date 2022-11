Kallas vastas riigikogu arupärimistele Mihkelsoni pildiskandaalist ja ettevõtjate aitamisest

Riisalo vastas, et suhteline vaesus räägib sissetulekute kääridest ühiskonnas, ja nentis, et see puudutab rohkem eakaid. Riisalo osutas, et suhtelise vaesusega tegelemiseks on mitmeid samme astutud: 1. jaanuarist jõustuvad 20-eurone erakorraline pensionitõus ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus, mis koos pensioni indekseerimisega 1. aprillil tõstavad keskmise pensioni prognoosi järgi umbes 20 protsenti 704 eurole. Riisalo lisas, et samuti on tõstetud toimetuleku piiri, üksi elava pensionäri toetust, makstud ühekordset 50-eurost toetust hinnatõusu leevenduseks ja märtsini makstakse energiatoetust.