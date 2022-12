100 nägu ⟩ Toivo Freeman Pilt: poliitkunsti mässaja

Maailmas on ainult üks mees, kes nii hulle asju teeb. Saaremaalt pärit kunstimässaja Toivo Freeman Pilt. «Mulle meeldib lause – ainult hulludele on antud tunda elu maitset,» ütleb loovhing. «Mis asi see hullus on? Mina oma vabade vaadetega elule olen kindlasti mõne silmis hull. Ja mulle sobib see hästi – mina end selle pärast tagasi ei hoia.»