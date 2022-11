Harju- ja Raplamaa saab Ida-Viru arvelt valimisteks mandaadi juurde

«Juhul, kui president kuulutab valimised välja veel novembrikuus, on see lõplik seis, 1. novembri arvu seisuga,» märkis riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ERR-ile.

Kui president kuulutab valimised välja detsembris, jaotatakse mandaadid 1. detsembri arvu seisuga, lisas ta. Samas on vähetõenäoline, et ühe kuuga tuleks Ida-Virumaale valijaid sedavõrd, et mandaadid muutumata jääks.